В Мурманске пройдет фестиваль военно-исторической реконструкции «Огненный круг»

15 Сентября 2017 года, 10:55

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 15 сентября/ БИ-ПОРТ – В Мурманске в рамках областного образовательного проекта «Живая история» состоится фестиваль военно-исторической реконструкции «Огненный круг».

Фестиваль объединяет областной слет муниципальных военно-патриотических клубов и культурно-историческую ярмарку Раннего Средневековья. Торжественное открытие состоится 16 сентября в 11:00 на территории футбольного поля центра «Лапландия».

Областной слет рассчитан на обучающихся, состоящих в клубах и объединениях военно-патриотической направленности. В рамках слета для членов военно-патриотических клубов состоится военно-патриотическая игра «Огненный круг», где будут организованы три военно-исторические конкурсные площадки: «Богатырский турнир», «Загадки истории», «Дружинник».

После завершения игры будет организована культурно-историческая ярмарка Раннего Средневековья. На мероприятие приглашаются учащиеся образовательных организаций в возрасте от 10 до 17 лет. На ярмарке все желающие смогут попробовать свои силы в различных видах ремесел: гончарном, ткацком, кузнечном. Будут организованы показательные выступления реконструкторов, пройдут мастер-классы по владению средневековым вооружением. Для посетителей будет открыто масштабное интерактивное пространство с выставкой быта, оружия и образцов средневековой техники, а также военно-спортивный городок.