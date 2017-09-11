Мобильный оператор Tele2 накрыл Мурманскую область сетями 4G

15 Сентября 2017 года, 11:10

МУРМАНСК/ 14 сентября/ БИ-ПОРТ – В Мурманске и ещё 27 населённых пунктах Мурманской области запущена сеть LTE от оператора мобильной связи Tele2. Таким образом, теперь во всех регионах Северо-Запада России доступна сеть 4G от Tele2.

«Мы запустили сеть 3G в Мурманске в апреле 2015 года, и уже через два года мы запускаем сеть четвёртого поколения. И делаем это в тот момент, когда у наших клиентов появилось достаточное количество мобильных устройств, которые поддерживают этот стандарт связи», - рассказал технический директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2 Сергей Сергеев.

Всего год назад у абонентов оператора было не более 5% устройств, способных работать в сетях 4G. Сегодня доля этого оборудования составляет уже 20%. Директор мурманского филиала Tele2 Мурад Абакаров считает, что компания выходит на поле сетей четвёртого поколения в самый нужный момент.

«Мы очень быстро отстроили сеть 4G. На сегодняшний день уже 83% жителей региона находятся в зоне ее покрытия. Средняя скорость передачи данных составляет 9-18 Мбит/с. Первыми, кто увидел у себя в телефоне значок LTE, были жители Североморска и Апатитов еще в апреле», - отметил Мурад Абакаров.

Сеть с поддержкой высокоскоростного интернета в Мурманской области работает в частотных диапазонах 800 и 1800 МГц, что обеспечивает широкое покрытие и высокую скорость передачи данных. Особенности частот позволяют комфортно пользоваться мобильным интернетом не только на улице, но и внутри помещений.

Помимо прочего, на встрече с журналистами рассказали, что в этом году исполнилось ровно 10 лет, как компания Tele2 вышла на рынок Мурманской области. К юбилейной дате оператор подходит не только с изменениями в техническом плане, но и с новым видением рынка и потребностей клиентов.

«Мы хотим быть оператором для тех людей, которые выбирают лучшее сочетание цены и качества, понятные, простые и удобные услуги связи по доступной цене», - отметил Сергей Сергеев.

В настоящее время Tele2 оказывает услуги скоростного мобильного интернета в 61 регионе России. Сеть 4G доступна абонентам в 49 субъектах страны.