Северо-Западный банк Сбербанка и ГК «Мурмансельдь 2» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве

15 Сентября 2017 года, 12:06

14 сентября 2017 г., Санкт-Петербург – В Санкт-Петербурге в рамках Международного рыбопромышленного форума Северо-Западный банк ПАО Сбербанк и Группа компаний «Мурмансельдь 2» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве.

Соглашение определяет общие принципы и порядок взаимодействия по реализации инвестиционных проектов, организации банковского обслуживания, аналитической и информационной поддержке.

«Мы намерены осуществлять множество проектов, как связанных со строительством кораблей, так и с другими профильными направлениями деятельности наших компаний», — подчеркнул генеральный директор ЗАО «Мурмансельдь 2» Юрий Задворный.

Подписание соглашения стало закономерным итогом сотрудничества банка с Группой компаний «Мурмансельдь 2» и заложило прочную основу для будущих совместных проектов.

«Северо-Западный банк Сбербанка активно сотрудничает с компаниями рыбной отрасли региона. В связи со стимулирующей политикой государства рыбная отрасль получила новый импульс как в части ловли рыбы, так и в части строительства судов в России. И для нас открылись новые перспективы и возможности развивать эту сферу вместе с партнёрами», — прокомментировал председатель Северо-Западного банка Сбербанка Виктор Вентимилла Алонсо.

Отметим, в настоящее время Группа компаний «Мурмансельдь 2» реализует масштабный инвестиционный проект по строительству четырех современных рыболовных морозильных траулеров на мощностях АО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла». ПАО Сбербанк выступит организатором финансирования и гарантирования по данному проекту.

«Подобные высокотехнологичные и экономичные корабли — будущее нашей отрасли, они будут давать высокую рентабельность», — отметил после подписания заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук.

В Группу компаний «Мурмансельдь 2» — одно из крупнейших рыбодобывающих объединений Северного рыбохозяйственного бассейна — входят три предприятия, которые специализируются на промысле атлантической трески и пикши. Флот судов Группы один из самых молодых в стране, а его флагман — траулер «Мирах», введенный в эксплуатацию в декабре 2014 года, — представляет уникальный для России опыт строительства судов рыболовного флота в современных условиях.