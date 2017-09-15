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Главная » НОВОСТИ » В Мурманске уничтожили санкционный сыр
 
 
 
 
15 Сентября 2017 года, 12:35

В Мурманске уничтожили санкционный сыр


МУРМАНСК/ 15 сентября/ БИ-ПОРТ – Мобильная группа Мурманской таможни и Управления Россельхознадзора по Мурманской области провела очередной рейд по торговым точкам областного центра на предмет выявления торговли санкционными продовольственными товарами.

На прилавке одной из торговых точек в центре Мурманска представители контролирующих органов нашли сыр производства (согласно штрих-кодам на упаковке) Норвегии, Финляндии, Дании, Великобритании. 14 головок сыра общим весом 13,7 кг изъяты из торгового оборота и уничтожены.

 

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  • Уничтожены путем съедения...
  • Чтоб эти уничтожители подавились!
  • Ура! Одержана очередная мощная победа вставшей с коленных чашечек РФ над загнивающим Западом!!! Ура, товарищи! Сейчас всяческие провокаторы и незнайки бросятся на защиту этих подлых подвигов. А меня интересует 2 вопроса: сколько головок сыра было съедено самими проверяющими? И какое количество запрещённых продуктов могла бы обнаружить доблестная "мобильная группа" в буфетах Госдумы, Совета Федерации и Кремле? И ещё подвопрос: а сколько тонн санкционки высочайшего качества тайком за 6-метровыми заборами своих дворцов сожрал Димон-Кампот с 2014 года???
  • Наш сыр есть невозможно. Из чего его делают? Цена за 180 гр нашего - 135 р., цена 1 кг финского - 5 евро, т.е. 360 р., причем настоящий сыр, даже финский хлеб за 1,5 евро лучше нашего за 40 р.
  • На навальнинг идёте, или так и будете в интернетах митинговать?
 
 
 
 
 
 
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