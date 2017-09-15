В Мурманске уничтожили санкционный сыр

МУРМАНСК/ 15 сентября/ БИ-ПОРТ – Мобильная группа Мурманской таможни и Управления Россельхознадзора по Мурманской области провела очередной рейд по торговым точкам областного центра на предмет выявления торговли санкционными продовольственными товарами.
На прилавке одной из торговых точек в центре Мурманска представители контролирующих органов нашли сыр производства (согласно штрих-кодам на упаковке) Норвегии, Финляндии, Дании, Великобритании. 14 головок сыра общим весом 13,7 кг изъяты из торгового оборота и уничтожены.