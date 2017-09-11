Некачественные продукты предлагают утилизировать за счет владельцев

15 Сентября 2017 года, 13:20

РОССИЯ/ 15 сентября/ БИ-ПОРТ – На последнем заседании Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции обсуждался вопрос «о модернизации правового механизма уничтожения некачественных и опасных пищевых продуктов… за счет их владельцев», пишут «Известия» .

Межведомственной рабочей группе поручено подготовить нормативные акты, «направленные на обеспечение уничтожения или утилизации некачественных пищевых продуктов за счет виновного лица». Также группе поручено определить орган власти, который уполномочат уничтожать некачественные продукты.

Заместитель министра финансов Андрей Иванов предложил уничтожать некачественные продукты «в форме государственной услуги с определением соответствующей платы за ее предоставление». Заместитель председателя Совета Федерации Евгений Бушмин предложил «предусмотреть соразмерность штрафа, налагаемого на виновное лицо, с учетом необходимости возмещения затрат на уничтожение некачественных пищевых продуктов». Заместитель министра финансов Юрий Зубарев заметил, что норма об оплате расходов должна работать в порядке регресса: если государство уничтожит продукты за свой счет, оно сможет затем взыскать расходы с производителя. Заместитель начальника контрольного управления президента Валентин Летуновский высказался «о необходимости проработки возможности наделения уполномоченных органов в субъектах РФ, обеспечивающих утилизацию твердых бытовых отходов, функцией по уничтожению или утилизации некачественных пищевых продуктов».

Сейчас в России уничтожают лишь запрещенные к ввозу продукты из стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. Например, недавно в Мурманске был изъят и уничтожен санкционный сыр.