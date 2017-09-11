За минувшие сутки в Мурманской области выявлено 2209 нарушений ПДД

15 Сентября 2017 года, 13:15

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 15 сентября/ БИ-ПОРТ – При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие сутки сотрудники ГИБДД выявили 2209 нарушений Правил дорожного движения.

50 нарушений допущено пешеходами, семь – несовершеннолетними участниками дорожного движения. За управление автомобилем в состоянии опьянения задержаны девять водителей.

Выявлено три нарушения, которые связанны с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 1673 нарушения ПДД. Пять водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 36 столкновений с материальным ущербом ,без пострадавших.