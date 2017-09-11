Ученые испытывают масштабные модели модернизированного донного трала

15 Сентября 2017 года, 14:31

РОССИЯ/ 15 сентября/ БИ-ПОРТ – Ученые приступили к полевым испытаниям уменьшенной модели донного трала, применяемого для выолова трески и пикши. Как рассказали «Би-порту» в WWF России, тестирование проводится в специальной установке – гидроканале – в Калининграде, а также на открытой воде Белого и Баренцева морей.

Более двух лет специалисты ПИНРО занимались инженерными расчетами: разработали несколько технических решений по созданию специальной оснастки, схемы вооружения и режимов использования донного трала, которые позволят минимизировать его негативное влияние на морское дно. Дело в том, что существующие модели выскребают морское дно как грейдер и перепахивают грунт, который является средой обитания огромного количества живых организмов.

«Окончательные результаты этого сезона испытаний мы узнаем в ноябре, но уже можно говорить о том, что получен положительный результат. Та модель, которая была задумана и идеи, вложенные в нее, физически работают, – комментирует заведующий лабораторией промышленного рыболовства ПИНРО Александр Павленко. – Теперь осталось все свести в один комплекс, объединить все детали трала, которые мы испытывали по отдельности, и дать нагрузку, имитирующую рабочую».

Создать новый трал с экспериментальной оснасткой в натуральную величину и провести его испытания в реальных условиях морского промысла специалистам предстоит уже в следующем году.