Кластер по обращению с опасными отходами появится в Мурманской области

15 Сентября 2017 года, 14:45

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 15 сентября/ БИ-ПОРТ – На территории Мурманской области появится экотехнопарк по обращению с опасными отходами. Первое заседание рабочей группы состоялось сегодня в правительстве Мурманской области. В совещании приняли участие представители Министерства природных ресурсов и экологии Мурманской области, ФГУП «РосРАО», Управления Росприроднадзора по Мурманской области, Мурманского филиала АО «Управление отходами».

Экотехнопарк будет представлять из себя полноценный кластер, который сможет обеспечить замкнутый цикл обращения с опасными отходами. Вопрос с его расположением сейчас также прорабатывается на рабочей группе.

По результатам заседания принято решение о необходимости совместной проработки членами рабочей группы наиболее востребованных на сегодняшний день направлений развития отрасли обращения с опасными отходами.