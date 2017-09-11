Россия готова оказать содействие Швеции в сохранении популяции волка

15 Сентября 2017 года, 15:19

МИР/ 15 сентября/ БИ-ПОРТ - Решение о создании правовой базы для взаимодействия, а также проработке и подписании меморандумов о сотрудничестве в области научных исследований было принято на прошедшей с 11 по 13 сентября 2017 рабочей встрече в Стокгольме. Она состоялась в рамках реализации российско-шведского проекта NC-13 – «Генетическое улучшение шведской популяции волка». Подписание меморандумов позволит решить фундаментальные научные и образовательные задачи, связанные с зоологическим, экологическими и генетическими исследованиями.

В ходе семинара стороны обсудили состояние и управление шведской популяцией волков, российские исследования животных в пограничных со Скандинавией районах, состояние популяций волка в России, а также обзор исследований ДНК волка, включая проблему гибридизации с домашними собаками, в России и в мире. Отдельной темой для обсуждения стало применение современных методов изучения перемещений волков, в частности, спутниковое слежение. Также на встрече обсуждались причины конфликта между людьми и волками в Швеции, а также опыт регулирования популяции хищника в двух странах.

Стороны пришли к договоренности заключить меморандум между Институтом биологии Карельского научного центра РАН и департаментом экологии Университета сельскохозяйственных наук Швеции. Аналогичный меморандум планируется заключить с Институтом общей генетики РАН.

Напомним, впервые шведская сторона высказала заинтересованность в сотрудничестве с Россией с целью сохранения волка в Швеции, в связи критическим сокращением численности и ухудшением качества генофонда в марте 2011 году.

В Швеции волк занесен в Красную книгу.