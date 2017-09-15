Корабельная ударная группа Северного флота отразила воздушные атаки в Баренцевом море

15 Сентября 2017 года, 15:35

РОССИЯ/ 15 сентября/ БИ-ПОРТ - Сегодня в рамках проведения командно-штабного учения разнородных сил Северного флота в Баренцевом море проходит отработка эпизода по отражению атак средств воздушного нападения условного противника группировкой надводных кораблей во взаимодействии с истребительной авиацией флота.

По замыслу учения корабельная ударная группа в составе тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий» и эскадренного миноносца «Адмирал Ушаков» на переходе морем подверглась атаке крылатыми ракетами и авиацией условного противника.

Экипажи кораблей провели совместное учение с использованием боевых средств радиотехнического вооружения по захвату, сопровождению и условному уничтожению воздушных низколетящих целей. В качестве воздушных целей выступали самолеты Су-33 отдельного корабельного истребительного авиаполка. Они имитировали нанесение ударов крылатыми ракетами и бомбоштурмовые удары авиации.