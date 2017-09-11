Снижение цен на овощи продолжается в Мурманской области

15 Сентября 2017 года, 16:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 15 сентября/ БИ-ПОРТ – За прошедшую неделю в Мурманской области отмечается продолжающееся снижение цен на плодоовощную продукцию. Так, по данным Мурманскстата, в период с 5 по 11 сентября цены на репчатый лук снизились на 9%, морковь стала дешевле на 7,1%, картофель – на 5,2%, белокочанная капуста – на 5,1%.

Сахарный песок подешевел на 0,9%, цены на поваренную соль и куриные яйца снизились на 0,6 и 0,5% соответственно.

Рост цен отмечен на мороженую неразделанную рыбу (на 1,2%), яблоки (на 0,7%), пшеничную муку (на 0,5%).

На остальные товары цены не изменились или изменились незначительно.