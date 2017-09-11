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Главная » НОВОСТИ » Как менялись цены на продукты в августе
 
 
 
 
16 Сентября 2017 года, 11:00

Как менялись цены на продукты в августе


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 16 сентября/ БИ-ПОРТ - В августе 2017 года по сравнению с предыдущим месяцем среди продовольственных товаров наблюдалось снижение цен на плодоовощную продукцию, включая картофель, который подешевел на 8,4%.

На 4,2% стали дешевле яйца, в пределах одного процента снизились цены на муку, сахар, крупу и безалкогольные напитки. На 0,1% – 0,2% подешевели рыба и морепродукты, сыр, говядина, мясные полуфабрикаты.

Вместе с тем подорожали мясо птицы - на 1,1%, копчёные продукты из мяса и птицы стали дороже на 0,9%, масло и жиры - на 0,6%, хлеб и хлебобулочные изделия, шоколадные конфеты - на 0,4%. На макаронные изделия, консервы фруктово-ягодные и кофе цены выросли на 0,3%. 

 

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