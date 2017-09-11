16 сентября празднуется Международный день защиты озонового слоя

16 Сентября 2017 года, 13:04

МИР/ 16 сентября/ БИ-ПОРТ - 16 сентября является особенным «Днём озона», так как именно в этот день отмечается 30-летие со дня подписания Монреальского протокола по веществам, разрушающим озоновый слой, который, по мнению многих специалистов, является самым успешным международным экологическим соглашением.

В России празднование Международного дня защиты озонового слоя было впервые инициировано Минприроды России и Организацией Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) в 2011 году.

В настоящее время в Российской Федерации озоноразрушающие вещества (ОРВ) все еще широко применяются в качестве хладагентов в промышленных и бытовых кондиционерах, в промышленном и торговом холодильном оборудовании, в качестве вспенивателей, при производстве сэндвич-панелей, а также технологических растворителей.

Несмотря на это, Российская Федерация выполняет все обязательства по Монреальскому протоколу, связанные с выводом из обращения ОРВ, в частности гидрохлорфторуглеродов (ГХФУ), согласно своему графику выведения.