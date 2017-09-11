В Мурманске подвели итоги фестиваля «Гольфстрим»

16 Сентября 2017 года, 13:17

МУРМАНСК/ 16 сентября/ БИ-ПОРТ – В Мурманске состоялось традиционное мероприятие для организаторов и волонтеров международного фестиваля «Гольфстрим». Глава администрации города Андрей Сысоев наградил руководителей муниципальных учреждений, медиков, спасателей и других лиц, принимавших активное участие в подготовке и проведении спортивного праздника.

«В этом году на фестивале установлены не только новые спортивные достижения, но и рекорд по количеству участников праздника — 15 тысяч мурманчан с удовольствием, несмотря на сильный ветер, пришли на «Гольфстрим», — рассказал Андрей Сысоев. — Обеспечить комфортное пребывание зрителей и участие мурманчан в фестивале — было одной из самых важных задач, с которой мы отлично справились. Благодарим всех за слаженную работу».

Каждый из организаторов на своем участке проявлял максимальный профессионализм — так считают и спортсмены мирового уровня, которые принимали участие в фестивале. Они не раз подчеркивали, что тот уровень безопасности, который может обеспечить Мурманск по проведению таких соревнований, пока еще никем другим не достигнут.

На церемонии подведения итогов руководители коллективов и частные лица получили из рук главы администрации благодарственные письма и памятные подарки.