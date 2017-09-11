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Главная » НОВОСТИ » В Кандалакшском районе отметили день освобождения от фашистских захватчиков
 
 
 
 
16 Сентября 2017 года, 18:13

В Кандалакшском районе отметили день освобождения от фашистских захватчиков


КАНДАЛАКШСКИЙ РАЙОН/ 16 сентября/ БИ-ПОРТ - 14 сентября в Алакуртти отметили одну из главных дат – День освобождения села от немецко-фашистких захватчиков. По традиции, в этот день здесь состоялись торжественные мероприятия, посвященные памятной дате.

В праздновании 73-й годовщины разгрома немецко-фашистких войск в с.п. Алакуртти приняли участие представители кандалакшских общественных организаций: Совет ветеранов, «Дети войны», «Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто», «Жители блокадного Ленинграда», общество слепых, общество инвалидов. Гостями мероприятия также стали учащиеся школы-интерната и Совет ветеранов г. Полярные Зори.

Традиционно, в день празднования разгрома немецко-фашистких войск состоялось захоронение останков советских солдат, которые поисковики обнаружили в этом году в местах боёв на Кандалакшском направлении. Земле было предано 38 останков наших бойцов.

После митинга кандалакшские общественники посетили памятник самолету ПЕ-2 80-го бомбардировочного авиаполка, чтобы почтить память захороненных здесь членов экипажа. Еще одним местом остановки делегации стала железнодорожная станция Алакуртти, на которой установлена мемориальная доска «Герою Социалистического Труда», почетному железнодорожнику,  стрелочнице Анне Петровне Жарковой.

На обратном пути кандалакшская делегация посетила мемориал «Верман» и воинское захоронение погибших в годы Великой Отечественной войны на 34-м км старой дороги Кандалакша-Алакуртти. К памятным знакам были возложены венки и цветы.

 

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