Пять тысяч человек вышли на старт Кросса нации в городах Мурманской области

17 Сентября 2017 года, 16:45

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 17 сентября/ БИ-ПОРТ - В 84 регионах Российской Федерации состоялся Всероссийский день бега «Кросс нации – 2017». В Мурманске забег прошёл в спортивном комплексе «Долина Уюта».

Всероссийский день бега «Кросс Нации» - это самое масштабное по количеству участников и географическому охвату спортивное мероприятие на территории Российской Федерации. В соревнованиях могут принять участие граждане всех возрастов и любого уровня спортивной подготовки. Наряду с любителями на старт традиционно выходят спортсмены-профессионалы, чемпионы и призеры олимпийских игр и ветераны спорта.

Мурманская область входит в число субъектов РФ, проводящих Кросс нации на своей территории с первого дня проведения в 2004 году. В этом году участие в забеге приняли 5000 человек от дошколят до профессионалов в 13 муниципальных образованиях региона. Дистанция – от 100 м до 12 км.