Для мурманской рыбодобывающей компании в Петербурге заложили два новых судна

17 Сентября 2017 года, 13:33

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 17 сентября/ БИ-ПОРТ - На Ленинградском судостроительном заводе «Пелла» состоялась торжественная церемония закладки двух рыбопромысловых траулеров, предназначенных для ловли донных пород рыб и обработки улова на борту судна. Заказчиком судов является мурманская компания «Мурмансельдь-2», сообщили в Росрыболовстве.

Выступая перед гостями, вице-премьер России Аркадий Дворкович поблагодарил всех сотрудников судостроительной компании за их ежедневный тяжёлый труд.

Мы принимаем политические решения, а вы реализуете её своими руками. В дальнейшем мы продолжим поддержку промышленности, поскольку это то, чем будет жить наша стана», - сказал заместитель Председателя Правительства.

На бортах будут установлены морозильные рыбные трюмы вместимостью 1400 куб. м (температурный режим -30°С) и трюмы рыбной муки объемом 230 куб. м (до +18°С). Производительность морозильного оборудования составит не менее 100 тонн мороженой продукции в сутки, филетировочного оборудования – не менее 20 тонн готовой продукции в сутки. Фабрика будет оснащена оборудованием для сортировки, обезглавливания, потрошения и филетирования рыбы, а также для выпуска кормового фарша, ликвидных рыбных отходов и рыбной муки.