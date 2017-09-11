Приставы забрали автомобиль у добросовестного гражданина

18 Сентября 2017 года, 09:09

КОВДОРСКИЙ РАЙОН/ 18 сентября/ БИ-ПОРТ – Житель Ковдора лишился автомобиля, который был в залоге у банка. Но об этом он узнал только с приходом к нему судебных приставов. В отдел судебных приставов Ковдорского района поступил исполнительный лист об обращении взыскания на заложенное имущество мужчины, а именно — приобретенный им автомобиль на сумму 670 тысяч рублей

Мужчина пояснил, что в 2016 году он приобрел в автосалоне автомобиль марки «Chrysler». Как выяснилось, данный автомобиль находился в качестве залога у банка, о чем мужчина не знал и ему никто не сказал об обременении.

Судебный пристав наложил арест на автомобиль и в последующем машина была передана в специализированную организацию на реализацию. Таким образом, добросовестный гражданин остался без приобретенного имущества.