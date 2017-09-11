Рейс авиакомпании «Россия» из Петербурга в Мурманск задерживается на три часа

18 Сентября 2017 года, 09:15

МУРМАШИ/ 18 сентября/ БИ-ПОРТ – Прибытие рейса авиакомпании «Россия» из аэропорта «Пулково» в Мурманск задерживается до 13:30. Об этом «Би-порту» сообщили в диспетчерской службе аэропорта. Изначально самолёт должен был прибыть в 10:25.

Соответственно задерживается и обратный вылет этого же борта из Мурманска в Санкт-Петербург – до 14:30.

Фото: М. Паламарчук