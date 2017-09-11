По IP вычислили. Жителя Оленегорска судят за оскорбления в интернете

18 Сентября 2017 года, 09:31

ОЛЕНЕГОРСК/ 18 сентября/ БИ-ПОРТ – В Оленегорске местному жителю грозит штраф за публичные оскорбления, высказанные им в интернете в отношении другого лица. Как было установлено, мужчина создал в одном из местных сообществ социальной сети «Вконтакте» диалог, в котором обсуждались проблемы и жалобы граждан на деятельность Оленегорской больницы. В рамках этого обсуждения им был оставлен комментарий в адрес главного врача медучреждения с использованием ненормативной лексики.

«Употребление ненормативной лексики и выражений, оскорбляющих человеческое достоинство, в качестве высказываний, выражений либо характеристики личности, в совокупности с их заведомой недействительностью, выходят за рамки культурного общения и норм поведения, являются неэтичными и содержат умысел обидеть, оскорбить и унизить человеческое достоинство, причиняют моральный вред», - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

В отношении гражданина было начато административное делопроизводство. Теперь ему грозит штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей.

Фото: Novayagazeta.ru