«Друзья Финляндии» посадят в Апатитах деревья к 100-летию Суоми

18 Сентября 2017 года, 10:22

АПАТИТЫ/ 18 сентября/ БИ-ПОРТ - Апатитское отделение «Наапурит» МООО «Друзья Финляндии» в честь 100-летия независимости Финляндской Республики проводит акцию «Посади дерево Дружбы».

«Посадив дерево или кустарник у себя во дворе, на даче, на территории своего учреждения, вы станете участником замечательной доброй акции во имя мира и дружбы», - рассказали организаторы акции.

Гражданам предлагается посадить кустарник или дерево, а к саженцу привязать две ленточки синего и белого цвета, символизирующие цвета финского флага.