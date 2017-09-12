В России поднимут акцизы на бензин

18 Сентября 2017 года, 10:35

РОССИЯ/ 18 сентября/ БИ-ПОРТ – Правительство Российской Федерации сегодня рассмотрит вопрос о повышении акцизов на бензин. Соответствующее предложение уже согласовано, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

Повышение может пройти в два этапа — по 50 копеек за литр топлива с 1 января и 1 июля. Это, как писали «Ведомости», может привести к росту средней цены на бензины, которая в 2018 году превысит 40 рублей за литр. Минтранс предлагает направить вырученные средства на завершение строительства трассы «Приморское кольцо» в Калининградской области. Другой претендент на эти деньги — трасса «Таврида» в Крыму. Оставшиеся средства могут пойти региональным дорожным фондам.