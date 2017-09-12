Генеральная прокуратура проверила Арктику

18 Сентября 2017 года, 11:16

РОССИЯ/ 18 сентября/ БИ-ПОРТ – Управления Генпрокуратуры России установили несоблюдение требований законодательства об отходах производства в Арктике. Как сообщил «Известиям» официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной, в ближайшее время в Арктике будет организован мониторинг и обеспечена проверка поступающих сообщений о нарушениях природоохранного законодательства.

«В каждом случае незаконного складирования отходов и загрязнения рек, прудов, водно-болотных территорий, морей будут приниматься незамедлительные меры по возложению на правонарушителей обязанностей по восстановлению популяции рыб и рекультивации хрупких арктических почв», — подчеркнул Куренной.

Ранее стало известно, что Мурманская и Архангельская область, а также Ненецкий автономный округ задолжали более 4 млрд рублей по платежам за негативное воздействие на окружающую среду. В надзорном ведомстве отмечали, что на местах не ведётся учёт всех загрязнителей арктической природы. Вскрыты нарушения в деятельности территориальных органов Росприроднадзора по контролю над обращением с отходами. Также Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды не полностью обеспечила метеонаблюдение.

Случаи загрязнения арктических вод носят массовый характер. По словам представителя генпрокуратуры, Росрыболовство не контролирует итоги компенсационных мероприятий, которые проводят предприятия, нанесшие ущерб. В том, что вопрос загрязнений остро стоит в регионе, уверены и ученые.

«В самой Арктике источников загрязнения воздуха нет, но идет сильный перенос вредных веществ с континента, и образуется так называемая арктическая дымка. Вопрос загрязнения воды и разлива нефтепродуктов в связи с началом эксплуатации Северного морского пути также сейчас стоит. По всей Арктике разбросаны бочки и другие отходы, и эти свалки не убираются десятилетиями. Любые загрязнения в Арктике могут привести к катастрофическим последствиям», — считает профессор кафедры термогидромеханики океана МФТИ Ирина Репина.

Ранее в ходе экспедиции «Открытый Океан: Архипелаги Арктики-2017. По следам двух капитанов» обнаружилось, что Арктика сильно загрязнена пластиковым мусором.

Фото: Getty Images/ullstein bild