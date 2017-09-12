Обнаружено тело одного из подростков, утонувших на Ладожском озере

18 Сентября 2017 года, 11:27

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ/ 18 сентября/ БИ-ПОРТ – В Ладожском озере обнаружили тело одного из троих подростков, утонувших в июне этого года.

«В настоящее время тело погибшего 16-летнего подростка обнаружено в воде озера. Причина смерти потерпевшего будет установлена в ходе расследования уголовного дела», — говорится в сообщении Следственного комитета по Республике Карелия.

Напомним, вечером 19 июня лодка с пятью подростками перевернулась на Ладожском озере. Двоим из них удалось спастись.

Поисковые мероприятия по обнаружению молодых людей продолжаются.