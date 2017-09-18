Стало известно, как россияне будут отдыхать в 2018 году

18 Сентября 2017 года, 12:25

РОССИЯ/ 18 сентября/ БИ-ПОРТ - Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений поддержала проект постановления правительства о переносе праздничных дней в 2018 году.

Так, выходной день с 6 января 2019 года будет перенесён на 9 марта, а с воскресенья 7 января – на 2 мая, с рабочей субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля, с рабочей субботы 9 июня на понедельник 11 июня и с рабочей субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря.

Таким образом, новогодние каникулы россиян продлятся десять дней – с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года. В феврале будет три выходных дня – с 23 по 25 число, четыре дня в марте – с 8 по 11, майские выходные продлятся четыре дня – с 29 апреля по 2 мая, традиционный выходной 9 мая. Также будем отдыхать с 10 июня по 12 июня и с 3 по 5 ноября. В декабре 2018 года отдыхать начнём с 30 числа.