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Жизнь в Мурманске


Сари
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Григорий Шатило:

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

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Ирина Чернякова:

Страховые представители, электронные полисы, диспансеризация – это лишь несколько из многих вопросов, в решение которых ежедневно вовлечены специалисты страховой медицинской компании СОГАЗ-Мед. Обо всех нововведениях в работе страховых медицинских организаций рассказала директор Мурманского филиала СОГАЗ-Мед Ирина Чернякова

Михаил Гуцериев
Михаил Гуцериев:

Предприниматель в интервью рассказал о формировании группы «Сафмар», объединяющей разнообразные активы семьи Гуцериевых, о состоянии бизнеса в каждой отрасли и о том, что станет развивать в первую очередь

Никита Падерин
Никита Падерин:

На сегодняшний день товарная аквакультура - одна из наиболее динамично растущих отраслей в мире. Около 50% мирового вылова приходится на искусственно выращенную рыбу и эта доля будет только расти. Об особенностях выращивания садковой рыбы за полярным кругом и создании новых рабочих мест в интервью с Никитой Падериным, директором по рыбоводству компании «Русская аквакультура»

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Стало известно, как россияне будут отдыхать в 2018 году
 
 
 
 
18 Сентября 2017 года, 12:25

Стало известно, как россияне будут отдыхать в 2018 году


РОССИЯ/ 18 сентября/ БИ-ПОРТ - Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений поддержала проект постановления правительства о переносе праздничных дней в 2018 году.

Так, выходной день с 6 января 2019 года будет перенесён на 9 марта, а с воскресенья 7 января – на 2 мая, с рабочей субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля, с рабочей субботы 9 июня на понедельник 11 июня и с рабочей субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря.

Таким образом, новогодние каникулы россиян продлятся десять дней – с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года. В феврале будет три выходных дня – с 23 по 25 число, четыре дня в марте – с 8 по 11, майские выходные продлятся четыре дня – с 29 апреля по 2 мая, традиционный выходной 9 мая. Также будем отдыхать с 10 июня по 12 июня и с 3 по 5 ноября. В декабре 2018 года отдыхать начнём с 30 числа.

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  • да отменять этот алкофестиваль зимний надо
  • не покушайся на святое, отрок, молод еще :)
 
 
 
 
 
 
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