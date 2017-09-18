Мурманская делегация приняла участие в рыбопромышленном форуме в Санкт-Петербурге

18 Сентября 2017 года, 12:56

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 18 сентября/ БИ-ПОРТ – Мурманские рыбопромышленники и члены правительства Мурманской области приняли участие в Международном рыбопромышленном форуме и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий, которые проходили в Санкт-Петербурге. Предприятия показали широкий ассортимент рыбы и морепродуктов, новые линейки продукции глубокой переработки, консервы, полуфабрикаты и деликатесы.

В различных мероприятиях форума приняли участие представители из 11 стран мира и 25 регионов России – всего более 1600 гостей.

Значимым мероприятием стало обсуждение Стратегии развития рыбохозяйственного комплекса РФ до 2030 года. Обсуждались вопросы мировой торговли рыбой и морепродуктами, береговой рыбопереработки, строительства флота, сохранения запасов водных биоресурсов.

Представители Росрыболовства, а также российские и иностранные бизнесмены и эксперты в аквакультуре поделились информацией о текущем состоянии дел в аквакультуре, определили перечень ключевых рисков, обменялись опытом по применению практик в области товарного рыбоводства.

В рамках форума было подписано соглашение между Сбербанком и группой компаний «Мурмансельдь 2» о стратегическом сотрудничестве. В планах мурманской компании – осуществление проектов, связанных со строительством судов и с другими профильными направлениями деятельности. Отметим, в настоящее время группа компаний «Мурмансельдь 2» реализует масштабный инвестиционный проект по строительству четырех современных рыболовных морозильных траулеров длиной 70 метров на мощностях АО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла». Контракт с судостроителями мурманская компания заключила в начале 2017 года.