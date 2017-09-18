Фестиваль воздушных змеев «Крылья Имандры» пройдёт в Мончегорске

18 Сентября 2017 года, 13:16

МОНЧЕГОРСК/ 18 сентября/ БИ-ПОРТ – В Мончегорске 23 сентября состоится фестиваль воздушных змеев «Крылья Имандры». Это завершающий этап в череде мероприятий, посвящённых 80-летию города.

Фестиваль начнется в 12:00 с мастер-классов по изготовлению воздушных змеев, после чего всех гостей научат их украшать и расписывать. Несколько городских команд примут участие в раскрашивании большого двухметрового змея. Когда все змеи будут готовы, состоится народное голосование за самого яркого и креативного, а затем чествование победившей команды и запуск змеев.

23 сентября запланирован и запуск самого большого змея фестиваля, величиной 3 на 4 метра. В его украшении смогут принять участие все гости фестиваля.