Учёный рассказал, какие продукты есть, чтобы адаптироваться к Северу

18 Сентября 2017 года, 13:54

АРХАНГЕЛЬСК/ 18 сентября/ БИ-ПОРТ - Доктор медицинских наук, заместитель директора «Научного центра изучения Арктики» в Ямало-Ненецком автономном округе Андрей Лобанов рассказал об особых продуктах питания, разработанных его Центром для людей, работающих и живущих на Севере. Заняться разработкой особого меню ученые решили с оглядкой на животных и растения Арктики, имеющих особые приспособительные механизмы которые компенсируют суровые климатические условия.

«Мы изначально отказались от концепции таблеток и капсул. Большинство наших людей не смогут принимать по утрам горсть таблеток и получать от этого удовольствие — у нас это не заложено в культуре. Поэтому мы разрабатываем привычную еду, просто со специальными свойствами. Это хлеб со сфагнумом (мхом); сухарики и мясо, пропитанные экстрактами различных растений; конфеты на основе агар-агара (продукта, получаемого из водорослей); мармелад из ягеля (лишайника); мюсли, даже шоколад», - рассказал Андрей Лобанов.

Он рассказал, что для создания так называемого «арктического пайка» используются кровь и экстракты из органов олени, жиры рыб северных морей, различное растительное сырьё.

«Например, растение «Шикша черная» повышает адаптацию к холоду, улучшает скорость реакции и координацию движений. Кроме «пайка» из местного сырья мы разрабатываем функциональное питание для постоянных жителей Арктики», - добавил эксперт.

При этом в лабораториях, понятное дело, не занимаются производством конечного продукта. Заинтересованных предпринимателей обучают технологиям производства с разработанными в Центре субстратами.

«Уже сейчас планируется и обсуждается сотрудничество по одному интересному проекту с архангельским Северным (Арктическим) федеральным университетом. Готовится совместная заявка на крупный международный грант», - рассказал Лобанов.

По его словам, выпуск такой продукции идёт всего год, поэтому объёмы пока не велики. Большие объёмы позволят уменьшить стоимость «арктических» продуктов. Например, первая партия хлеба с сфагнумом продавалась по 80 рублей за штуку. Такой хлеб можно замораживать и размораживать без вреда для его свойств. Сфагнум — хороший консервант, хлеб с ним долго не портится, не плесневеет.

По материалам САФУ