Ледокольный буксир «Юрибей» для Атомфлота спустили на воду

18 Сентября 2017 года, 14:42

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ/ 18 сентября/ БИ-ПОРТ – В Темрюке на площадке ООО «Краншип» 16 сентября спустили на воду ледокольный буксир проекта «Т40105» «Юрибей». Судно построено в рамках проекта «Портофлот», сообщили «Би-порту» в Атомфлоте.

«Ледокольный буксир оснащен азимутальными колонками «Azipod ICE1400» и имеет ледовый класс Arc 6, - говорит первый заместитель генерального директора - главный инженер ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка. – «Юрибей» будет способен круглый год работать в порту Сабетта. Это инновационный буксир с новейшей системой электродвижения».

Буксир сможет проходить льды толщиной до 1 метра при скорости 2 узла. Численность экипажа составляет 10 человек. Ожидается, что в конце октября «Юрибей» придёт в Мурманск, откуда отправится на работы в Обскую губу, где будет оказывать портовые услуги.

В настоящее время в порту Сабетта продолжают работы буксиры проекта «Т3150А» «Пур» и «Тамбей».