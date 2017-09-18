В Мурманский транспортный филиал «Норникеля» поступили два новых крана

18 Сентября 2017 года, 15:00

МУРМАНСК/ 18 сентября/ БИ-ПОРТ – Два новых козловых крана на пневматическом ходу производства компании Liebherr поступили в Мурманский транспортный филиал «Норникеля». Краны предназначены для подъёма контейнеров весом до 40 тонн. Новая техника увеличит складскую емкость перегрузочного терминала почти на 40%, сообщает пресс-служба компании.

Доставка крупногабаритных перегрузочных машин в Мурманск осуществлялась по морю. При этом впервые в своей практике компания Liebherr транспортировала подобное оборудование высотой 26 метров в собранном виде.

Инвестиции «Норникеля» в приобретение новой техники для Мурманского транспортного филиала составили более 200 млн руб.