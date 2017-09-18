Весной 2018 года заработает процедура учета гражданских дронов

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
Московский Комсомолец в Мурманске
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Конкурс детского рисунка «Мой Край – Моя Окраина» Конкурс детского рисунка «Мой Край – Моя Окраина»
Вклад 9% годовых? Это возможно! Вклад 9% годовых? Это возможно!
Мурманская филармония приглашает на моноспектакль «Пиковая дама» Мурманская филармония приглашает на моноспектакль «Пиковая дама»
Приглашаем в смарт- кафе «Вилка&Ложка» Приглашаем в смарт- кафе «Вилка&Ложка»
Для тех, кто еще не определился с получением высшего образования Для тех, кто еще не определился с получением высшего образования
 
 

Видеоновости16+

Все, что вы хотели знать о гриппе, но забывали спросить. В мурманской поликлинике №2 прошла акция «Стоп, грипп!»
 
 
 
 

Курсы валют 16.09.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
77,3194
1,7116
1 USD
Доллар США
57,5336
0,2680
1 EUR
Евро
68,5801
0,0332
10 NOK
Норвежских крон
72,9853
0,0336
10 SEK
Шведских крон
72,0079
0,1826
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

3.9 м/с
давление 762.8 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

24 Августа 2017, 16:15
27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Григорий Шатило
Григорий Шатило:

О реализации новых образовательных программ,о модернизации материально-технической базы учебного заведения, о новых специальностях и перспективах развития в интервью ИА «Би-порт»  рассказал  директор  индустриального колледжа Григорий Степанович Шатило

Ирина Чернякова
Ирина Чернякова:

Страховые представители, электронные полисы, диспансеризация – это лишь несколько из многих вопросов, в решение которых ежедневно вовлечены специалисты страховой медицинской компании СОГАЗ-Мед. Обо всех нововведениях в работе страховых медицинских организаций рассказала директор Мурманского филиала СОГАЗ-Мед Ирина Чернякова

Михаил Гуцериев
Михаил Гуцериев:

Предприниматель в интервью рассказал о формировании группы «Сафмар», объединяющей разнообразные активы семьи Гуцериевых, о состоянии бизнеса в каждой отрасли и о том, что станет развивать в первую очередь

Никита Падерин
Никита Падерин:

На сегодняшний день товарная аквакультура - одна из наиболее динамично растущих отраслей в мире. Около 50% мирового вылова приходится на искусственно выращенную рыбу и эта доля будет только расти. Об особенностях выращивания садковой рыбы за полярным кругом и создании новых рабочих мест в интервью с Никитой Падериным, директором по рыбоводству компании «Русская аквакультура»

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

 
 
 
 

Выбор редакции

Более 53 тысяч жителей Мурманской области сделали прививки от гриппа
18 Сентября 2017, 15:17
Более 53 тысяч жителей Мурманской области сделали прививки от гриппа
Гости краеведческого музея смогут больше узнать об Арктике
18 Сентября 2017, 14:08
Гости краеведческого музея смогут больше узнать об Арктике
Стало известно, как россияне будут отдыхать в 2018 году
18 Сентября 2017, 12:25
Стало известно, как россияне будут отдыхать в 2018 году
ОСАГО может подорожать
18 Сентября 2017, 11:40
ОСАГО может подорожать
 
 
 
 

Самое читаемое

Приставы забрали автомобиль у добросовестного гражданина
18 Сентября 2017, 09:09
За отказ делать прививку ребёнку могут наступить финансовые последствия
18 Сентября 2017, 08:25
Стало известно, как россияне будут отдыхать в 2018 году
18 Сентября 2017, 12:25
Пять тысяч человек вышли на старт Кросса нации в городах Мурманской области
17 Сентября 2017, 16:45
Мошенники из Курганской области обманули пожилого северянина
17 Сентября 2017, 17:32
Жительница Мурманска набросилась с ножом на прохожего
18 Сентября 2017, 12:14
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Весной 2018 года заработает процедура учета гражданских дронов
 
 
 
 
18 Сентября 2017 года, 15:40

Весной 2018 года заработает процедура учета гражданских дронов


РОССИЯ/ 18 сентября/ БИ-ПОРТ – Согласно вступившим в силу изменениям в Воздушный кодекс, собственники дронов обязаны ставить на учет все приобретенные беспилотники с максимальной взлетной массой от 250 граммов. В пресс-службе Министерства транспорта России «Известиям» рассказали, что министерство рассчитывает завершить работу над подготовкой проекта постановления правительства об утверждении порядка учета гражданских БВС.

«Проект постановления будет направлен в правительство России после завершения этапов согласования таблиц разногласий в федеральных органах исполнительной власти и проведения оценки регулирующего воздействия. Предположительно в конце осени», — отметил представитель Минтранса.

По его словам, в проекте документа зафиксировано, что база данных учета БВС будет создана в единой государственной информационной системе обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ), единственным оператором которой определено ФГУП «ЗащитаИнфоТранс». Таким образом, это предприятие будет утверждено и оператором системы учета БВС.

«Однако для этого потребуется внести изменения в федеральный закон о транспортной безопасности в части системы ЕГИС ОТБ, а также издать соответствующий указ президента и выпустить приказ Минтранса. Возможен и другой вариант утверждения оператора — проведение безальтернативного конкурса и организация закупки у единственного поставщика услуг», — пояснили в пресс-службе министерства.

По экспертным прогнозам, механизм учета дронов может заработать не ранее апреля 2018 года.

Фото: Infocopter portal

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Более 53 тысяч жителей Мурманской области сделали прививки от гриппа
2.
В Мурманский транспортный филиал «Норникеля» поступили два новых крана
3.
Ледокольный буксир «Юрибей» для Атомфлота спустили на воду
4.
Лейтенанта оштрафовали за драку в североморском трактире
5.
Учёный рассказал, какие продукты есть, чтобы адаптироваться к Северу
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта