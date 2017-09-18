Весной 2018 года заработает процедура учета гражданских дронов

18 Сентября 2017 года, 15:40

РОССИЯ/ 18 сентября/ БИ-ПОРТ – Согласно вступившим в силу изменениям в Воздушный кодекс, собственники дронов обязаны ставить на учет все приобретенные беспилотники с максимальной взлетной массой от 250 граммов. В пресс-службе Министерства транспорта России «Известиям» рассказали, что министерство рассчитывает завершить работу над подготовкой проекта постановления правительства об утверждении порядка учета гражданских БВС.

«Проект постановления будет направлен в правительство России после завершения этапов согласования таблиц разногласий в федеральных органах исполнительной власти и проведения оценки регулирующего воздействия. Предположительно в конце осени», — отметил представитель Минтранса.

По его словам, в проекте документа зафиксировано, что база данных учета БВС будет создана в единой государственной информационной системе обеспечения транспортной безопасности (ЕГИС ОТБ), единственным оператором которой определено ФГУП «ЗащитаИнфоТранс». Таким образом, это предприятие будет утверждено и оператором системы учета БВС.

«Однако для этого потребуется внести изменения в федеральный закон о транспортной безопасности в части системы ЕГИС ОТБ, а также издать соответствующий указ президента и выпустить приказ Минтранса. Возможен и другой вариант утверждения оператора — проведение безальтернативного конкурса и организация закупки у единственного поставщика услуг», — пояснили в пресс-службе министерства.

По экспертным прогнозам, механизм учета дронов может заработать не ранее апреля 2018 года.

Фото: Infocopter portal