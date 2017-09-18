На «Олконе» начинают работу четыре новых самосвала

18 Сентября 2017 года, 15:53

ОЛЕНЕГОРСК/ 18 сентября/ БИ-ПОРТ - Оленегорский ГОК компании «Северсталь» закупил четыре новых 136-тонных автосамосвала Caterpillar.

«Инвестиционный проект, стоимостью более 400 млн рублей, позволит коллективу справиться с горной программой и достичь цели бизнес-плана – добыть 18,8 млн кубометров горной массы. С учетом новой техники до конца года в горном управлении будут работать 30 самосвалов. При этом одновременно в карьерах будет задействовано 23 самосвала», - отметил исполнительный директор «Олкона» Алексей Борисов.

Большегрузная техника была поставлена на комбинат в разобранном виде из-за особенностей конструкций и габаритов. Среди преимуществ техники, которые обеспечат безопасные условия труда, – система видеофиксации в кабине и снаружи. Также самосвалы имеют маслоохлаждаемую тормозную систему, обеспечивающую управляемость на любых дорогах. Замедление распределяется на все колеса, что позволяет лучше маневрировать при движении по скользким дорогам.

Три самосвала из четырех уже начали работу в карьерах, четвертый будет собран до конца сентября. Отметим, что самосвалы фирмы Caterpillar уже используются на «Олконе» четыре года и положительно себя зарекомендовали.