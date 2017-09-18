Для атомного ледокола «Сибирь» отправлен первый реактор

18 Сентября 2017 года, 16:11

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 18 сентября/ БИ-ПОРТ - АО «Атомэнергомаш» отправил на Балтийский завод первый реактор силовой установки «РИТМ-200» для серийного атомного ледокола проекта 22220 «Сибирь».

РИТМ-200 – новое поколение реакторных установок, поэтому для производства оборудования потребовались нестандартные инженерные решения, пишет пресс-служба Росатома.

«При изготовлении первых реакторов для головного ледокола «Арктика» специалистами дивизиона были разработаны сразу несколько новых технологий и инструментов, не применявшихся ранее не только в России, но и в мире. Они доказали свою эффективность в ходе производства реакторов для «Сибири», и можно уже говорить об успешном выходе в серийное производство судовых реакторных установок нового типа», - отметил генеральный директор АО «Атомэнергомаш» Андрей Никипелов.

Одновременно завершается изготовление второго реактора «РИТМ-200». В настоящее корпус реактора успешно прошел гидроиспытания и начинается процесс контрольной сборки с внутрикорпусными устройствами и крышкой. Отгрузка второго реактора для ледокола «Сибирь» состоится в конце сентября.

Как ранее сообщал «Би-порт», на 22 сентября запланирована церемония спуска на воду ледокола.