В Алматы повреждены постаменты городов-героев

18 Сентября 2017 года, 16:30

АЛМАТЫ/ 18 сентября/ БИ-ПОРТ - Вандалы разгромили постаменты с названиями городов-героев в парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев в Алматы. Это произошло в ночь на 15 сентября 2017 года. С постаментов пропали некоторые буквы и звёзды, пишет Tengrinews.

Как прокомментировали в пресс-службе ДВД Алматы, заявление поступило в Медеуский РОВД и зарегистрировано в ЕРДР по статье 202 УК РК («Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества»).

Сейчас изучаются записи с камер видеонаблюдения для установления причастных лиц.