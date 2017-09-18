Морпехи Северного флота отразили высадку морского десанта условного противника на полуостров Средний

18 Сентября 2017 года, 16:44

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 18 сентября/ БИ-ПОРТ - Сегодня на полигоне Пуманки подразделения морской пехоты Северного флота отработали задачи обороны морского побережья и отражения высадки морского десанта. Морские пехотинцы, получив задание, совершили 100-километровый марш из пункта постоянной дислокации на штатной технике. В ходе учебного боя пехотинцы провели боевые стрельбы из штатного стрелкового оружия, бронетранспортеров, артиллерийского и зенитного вооружения, сообщили в пресс-службе Северного флота.

Огневую поддержку противодесантной обороны на полигоне Пуманки осуществляли самолеты Су-24 и вертолеты Ми-8 армии ВВС и ПВО Северного флота.

По итогам проведенного учения, подразделения бригады морской пехоты Северного флота будут оценены за летний период обучения.

Всего в плановом мероприятии боевой подготовки морских пехотинцев Северного флота было задействовано свыше 600 военнослужащих морской пехоты Северного флота, 12 бронетранспортеров БТР-82А.