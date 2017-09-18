Летом за границу не выпустили 12 тысяч должников

18 Сентября 2017 года, 16:50

РОССИЯ/ 18 сентября/ БИ-ПОРТ – С 1 июня по 31 августа органы пограничного контроля ФСБ России не выпустили за границу 11 921 должника, рассказали «Известиям» в пресс-службе ФССП.

Всего на 1 сентября действовали 1,6 млн постановлений о временном ограничении на выезд. Для сравнения, в конце октября 2016 года в ФССП сообщали об 1 млн ограничений.

Сейчас временно «невыездными» могут стать граждане, имеющие долги на сумму более 10 тысяч рублей. Речь идет о задолженностях по алиментам, штрафам, коммунальным платежам и кредитам. Запрет на пересечение российской границы в этом случае действует полгода. Если человек за это время так и не погасил долг, ограничение продлевается на более длительный срок.

В ФССП полагают, что запрет на выезд за долги обоснован и эффективен. За первые четыре месяца 2017 года благодаря этому ограничению было взыскано 9,3 млрд рублей. Всего же с января по август этого года должники оплатили свыше 41,1 млрд рублей

С 1 октября этого года порог для невыезда повышается с 10 до 30 тысяч рублей.