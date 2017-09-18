Оазис своими руками

18 Сентября 2017 года, 16:39

МУРМАНСК/ 18 сентября/ БИ-ПОРТ - На днях депутат Мурманской областной Думы Виктор Сайгин по приглашению местных жителей побывал в гарнизоне летчиков палубной авиации Североморск-3. Напомним, еще в июне по их просьбе и в рамках партийной программы «Единой России» «Городская комфортная среда» в гарнизон было привезено два камаза плодородной земли. Вот тогда-то местные жители и пригласили депутата приехать осенью, чтобы посмотреть, как расцветет поселок благодаря помощи Виктора Васильевича.

«Плодородная земля – это наш наказ депутату областной думы Виктору Васильевичу Сайгину, который он выполнил. Сейчас и наши дети, и наши учителя, и все жители поселка радуются такому бурному цветению. На территории нашей школы даже в холодное лето, конечно, благодаря живой почве, у нас появились такие красивые клумбы», – говорит директор МБОУ СОШ №8 Вера Жарикова.

Теперь в планах образовательного учреждения строительство теплицы.

«На территории школы разбит целый огород. Что там только не растет! Лук, клубника, щавель, кустарники, цветы. Здесь для детей проводятся уроки ботаники и биологии. Часть земли пошла на благоустройство памятника погибшему экипажу летчиков и местные палисадники. Удивительно, что в таком суровом климате людям удалось вырастить такую красоту – у подъездов растет очень много самых разных цветов. Земля была использована по назначению. Я остался очень доволен увиденным», – рассказал Виктор Сайгин.