Материнский капитал повысят в 2020 году

18 Сентября 2017 года, 17:30

РОССИЯ/ 18 сентября/ БИ-ПОРТ – Материнский капитал будет проиндексирован в 2020 году, сказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

В 2017-2019 годах повышение маткапитала не предусмотрено, отмечает «Российская газета». Дроздов не уточнил, на сколько именно увеличится материнский капитал через три года.

Также глава ПФР рассказал, что пенсии неработающих пенсионеров в течение трех лет вырастут примерно на 1%, зависимость пенсионного фонда от федерального бюджета должна сократиться за этот срок на 150-200 миллиардов рублей. Для индивидуальных предпринимателей платеж в ПФР вырастет на один балл в связи с ростом МРОТ.