Бизнесмен из Екатеринбурга устал от грязи в городе

18 Сентября 2017 года, 19:36

ЕКАТЕРИНБУРГ/ 18 сентября/ БИ-ПОРТ - Владелец молокозавода из Екатеринбурга Юрий Окунев обустроил в центре города экспериментальный газон. По его словам, ему пришлось потратить около 50 тысяч рублей собственных средств. Основной причиной запуска проекта стала грязь на дорогах Екатеринбурга.

Как рассказывал 66.RU Юрий Окунев, газон решено было обустраивать по одному из СНиПов 60-х годов, в котором прописано, что все бордюры должны устанавливаться на бетонный раствор, чтобы между ними не было щелей. Благодаря такой гидроизоляции вода с газона не вытекает грязными ручьями на дорогу. Кроме того, строители газона отсыпали его края щебенкой, выполняющая роль дренажа.

Если этот газон простоит полгода, меценат и студенты выйдут к администрации Екатеринбурга с предложением установить такие заграждения по всему городу.