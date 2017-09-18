В России появится соцсеть по поиску бизнес-наставника

18 Сентября 2017 года, 19:58

РОССИЯ/ 18 сентября/ БИ-ПОРТ - В октябре в России должен заработать сайт, с помощью которого каждый желающий сможет найти себе наставника. Это будет своего рода социальная сеть, где молодые люди, желающие открыть бизнес, смогут договориться о встрече с уже работающими предпринимателями, а разработчики стартапов – с инвесторами.

«Тема наставничества — это неотъемлемая связь поколений, передача опыта и знаний от старшего возраста младшему. Безусловно, это одна из важных составляющих воспитания и становления личности. И любые такие проекты, направленные на наставничество, поддерживаются нами», — рассказал RT руководитель Федерального агентства по делам молодёжи Александр Бугаев.

Сейчас в проекте участвуют более 100 наставников, среди которых предприниматели, работники медицинской, культурной и спортивной сфер, а также представители государственной власти федерального и муниципального уровней.