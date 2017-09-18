Финляндия лидирует среди северных направлений на зимние каникулы

18 Сентября 2017 года, 20:20

РОССИЯ/ 18 сентября/ БИ-ПОРТ – Североевропейские направления хорошо продавались в летний период и сегодня активно бронируются на зимний сезон и новогодние каникулы, передает «Ассоциация туроператоров». О том, что россияне стали больше путешествовать по Скандинавии и Северной Европе, говорит как официальная статистика Росстата, так и данные туристических офисов северных стран.

По данным Росстата, в первом полугодии россияне совершили в Финляндию 1,54 млн туристских поездок(+21,8% по сравнению с тем же периодом 2016 года), в Норвегию – 55 тысяч поездок (+19,6%), в Швецию – 26 тысяч поездок (+53%), в Данию – 15 тысяч поездок (-12%).

Как правило, осенью набирает ход бронирование туров на новогодние праздники. В пресс-службе туроператора «Русский Экспресс» сообщили, что сегодня по запросам и бронированиям на зимний период лидирует Финляндия. Это туры на Новый год, на зимние каникулы в Рованиеми и на горнолыжном курорте Леви.

Фото: suomik.com