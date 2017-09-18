Мужчина погиб на рыбалке в Кольском район

18 Сентября 2017 года, 19:05

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 18 сентября/ БИ-ПОРТ – Следственный комитет по Мурманской области проводит проверку по факту гибели рыбака в Кольском районе.

По предварительной информации двое мужчин прибыли в район 87 км автодороги Кола – Верхнетуломский - КПП «Лотта» для рыбалки. В ходе сплава по Верхнетуломскому водохранилищу лодка перевернулась и указанные лица оказались в воде. Мужчины смогли выплыть и выбраться на берег, однако в виду низкой температуры, спустя непродолжительный период времени, один из них скончался.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Ввиду его труднодоступности, следователь регионального СК, совместно со спасателями ПСП «Мурманск» Мурманского АКАСТ - Филиал СЗРПСО МЧС России прибыли на место с использованием маломерного судна. Личность гражданина установлена – это житель города Мурманска, 1970 года рождения.

Процессуальная проверка продолжается, по результатам будет принято решение.