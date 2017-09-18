Появились детали пожара, на котором погибла женщина

19 Сентября 2017 года, 07:55

МУРМАНСК/ 19 сентября/ БИ-ПОРТ – Под конец рабочего дня 18 сентября в Мурманске на улице Копытова, 8 загорелась квартира. Сообщение в тревожные службы поступило в 17:02. В ГУ МЧС п Мурманской области рассказали, что дверь в квартиру пришлось вскрывать шанцевым инструментом.

«В результате пожара в однокомнатной квартире обгорел диван и постельные принадлежности, комната закопчена по всей площади», - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал «Би-порт», во время тушения пожара в квартире было обнаружено тело женщины 1939 года рождения, которая проживала одна. В Следственном комитете по Мурманской области агентству рассказали, что проводят по данному факту доследственную проверку.

На месте пожара работало два пожарно-спасательных подразделения: 9 человек личного состава и 3 единицы техники. Причины пожара устанавливаются.