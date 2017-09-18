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Жизнь в Мурманске


Сари
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Ирина Чернякова
Ирина Чернякова:

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Никита Падерин
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На сегодняшний день товарная аквакультура - одна из наиболее динамично растущих отраслей в мире. Около 50% мирового вылова приходится на искусственно выращенную рыбу и эта доля будет только расти. Об особенностях выращивания садковой рыбы за полярным кругом и создании новых рабочих мест в интервью с Никитой Падериным, директором по рыбоводству компании «Русская аквакультура»

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

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Главная » НОВОСТИ » Tele2 предлагает абонентам настроить тариф под свои потребности
 
 
 
 
19 Сентября 2017 года, 08:15

Tele2 предлагает абонентам настроить тариф под свои потребности


РОССИЯ/ 19 сентября/ БИ-ПОРТ - Теперь все клиенты Tele2 могут самостоятельно регулировать наполнение своего тарифного плана, изменяя пакет интернет-трафика, минут или SMS. Это можно сделать с помощью предложения «Настройте тариф для себя». Пользователи действующих и архивных тарифов «Мой разговор», «Мой онлайн» и «Мой онлайн +» могут в любой момент включить дополнительные пакеты интернета, минут или SMS в свой тариф. Таким образом, добавленные услуги становятся частью тарифа.

Например, мурманские абоненты Tele2, потратившие до окончания месяца все минуты, благодаря предложению «Настройте тариф для себя» могут подключить 50 минут за 50 рублей. 500 мегабайт интернет-трафика также обойдется пользователю в 50 рублей, как и пакет безлимитных SMS на все номера домашнего региона.

Абонентская плата за выбранную услугу списывается со счета абонента при подключении. Со следующего месяца дополнительный пакет становится частью тарифа, а абонентская плата увеличивается на стоимость активированных услуг. Неиспользованные минуты, гигабайты и SMS, купленные абонентами в рамках предложения «Настройте тариф для себя», переносятся на следующий расчетный период и расходуются первыми. Услуга переноса остатков бесплатна и работает автоматически при своевременном внесении абонентской платы.

Подключить недостающие пакеты можно с помощью USSD-команды *155*24*1/2/3 (1 – для подключения минут, 2 – SMS, 3 – интернета) или в салонах связи Tele2.

С подробной информацией о тарифах и услугах Tele2 в Мурманской области можно ознакомиться на сайте tele2.ru в описании тарифов.

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