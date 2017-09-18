Автобус 33P стал ходить чаще

19 Сентября 2017 года, 08:30

МУРМАНСК/ 19 сентября/ БИ-ПОРТ - Введенный в прошлом году автобусный маршрут №33Р позволил обеспечить жителей Росляково качественным транспортным обслуживанием.

«Стоит отметить, что маршрут №33Р очень востребован среди мурманчан, в день только по единоразовым билетам проезжает свыше тысячи человек, – рассказал директор АО «Электротранспорт», депутат Совета депутатов города Мурманска Сергей Коробков. – Предприятие «Электротранспорт» проводит постоянный мониторинг пассажиропотока и при необходимости корректирует расписание».

За счет увеличения количества машин на маршруте №33Р сократилось время ожидания транспорта. Сейчас интервал движения городского автобуса в час пик составляет от 8 до 12 минут.