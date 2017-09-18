Качество управления финансами в Мурманской облатси находится на высоком уровне

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 19 сентября/ БИ-ПОРТ – Мурманская область по итогам 2016 года вошла в число субъектов с высоким качеством управления региональными финансами. Соответствующий рейтинг подготовлен Министерством финансов РФ.
В рейтинге регионы поделены на три группы: регионы с высоким качеством управления (26 субъектов), регионы с надлежащим качеством управления (45 субъектов), регионы с низким качеством управления (14 субъектов). Оценка качества представляет собой комплексную оценку из семи направлений. Это бюджетное планирование; исполнение бюджета; управление долговыми обязательствами; финансовые взаимоотношения с муниципальными образованиями, управление государственной собственностью и оказание государственных услуг; прозрачность бюджетного процесса; индикаторы, характеризующие выполнение указов Президента РФ.