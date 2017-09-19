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Главная » НОВОСТИ » Минфин объяснил, почему работающим пенсионерам не индексируют пенсию
 
 
 
 
19 Сентября 2017 года, 09:10

Минфин объяснил, почему работающим пенсионерам не индексируют пенсию


РОССИЯ/ 19 сентября/ БИ-ПОРТ – Пенсии работающих пенсионеров в 2018 году проиндексированы не будут. Об этом на заседании комиссии по регулированию социально-трудовых отношений сообщил министр финансов России Антон Силуанов. Такое решение было принято в связи с тем, что в стране прогнозируется рост реальных зарплат, а значит у работающих пенсионеров есть возможность иметь больше средств и доходов, которые будут расти быстрее инфляции. А когда пенсионер уволится, ему проиндексируют пенсию за все предыдущие годы.

«Такой порядок предусмотрен, и мы считаем, что он не ухудшает положение работающих пенсионеров. Это же их выбор», — сказал Силуанов.

Ему возразил Председатель Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Мохначук. По его словам, граждан работать на пенсии вынуждает размер этой самой пенсии.

«Попробуйте выжить на 6200. Это нужда. И за семь тысяч. Нужда заставляет делать выбор», — сказал он.

Но глава Минфина был не преклонен.

«Не могу согласиться. Каждый пенсионер принимает решение — работать, вести активный образ жизни или уйти на пенсию», — ответил Силуанов.

В итоге было решено провести отдельное совещание с участием всех заинтересованных сторон, на котором подробно обсудить судьбу пенсий для работающих пенсионеров.

Ранее «Би-порт» сообщал, что Мурманская область в 2017 году получит дополнительные 255 млн рублей на социальные доплаты к пенсии, то есть на доведение пенсий до прожиточного минимума. Прожиточный минимум пенсионера в Мурманской области по итогам I полугодия 2017 года составил 12138 рублей.

Фото: kazanfirst.ru

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  • Кто-нить, объясните Силуанову, что "6200" - это не в долларах или евро, а в рублях. А то бедненький не знает, небось, вот и думает, что пенсионеры жируют
 
 
 
 
 
 
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