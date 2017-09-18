Центр консалтинговых проектов приглашает бухгалтеров и руководителей предприятий принять участие в Едином семинаре 1C 11 октября 2017

Приглашаем бухгалтеров и руководителей предприятий принять участие в Едином Семинаре 1С 11 октября 2017 года.
Мероприятие пройдет по адресу: Отель «Park Inn Полярные Зори», ул. Книповича, 17, 2-й этаж, конференц-зал.
Гостям будет доступна для посещения коммерческая секция (начало в 10.00). Для участия в семинаре приглашены представители региональной ИФНС.
Предварительная тематика докладов:
- «Зарплатная» отчетность: особенности, новые возможности подготовки в программе «1С: Зарплата и управление персоналом»;
- Электронный больничный-2017: информационный обмен с порталом ФСС, расчет в программах 1С;
- НДС: Новый порядок заполнения счетов-фактур, книг покупок и продаж, журнала учета;
- Учет основных средств в «1С: Бухгалтерия 8» - новые возможности, практические примеры;
- 54-ФЗ, онлайн-кассы, решения «1С» для розничной торговли. Особенности работы в новых условиях на практических примерах;
- Сервисы 1С:ИТС для снижения рисков бизнеса – безопасный обмен платежными документами с банками напрямую из программ («1С: ДиректБанк»), проверка контрагентов и договоров и др.
Участие бесплатное. Обязательна предварительная регистрация.
Подробности и запись на семинар доступны по ссылке
по тел. (8152) 692-700 и электронной почте seminar@it-murman.ru.