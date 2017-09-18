Forbes составил рейтинг крупнейших рыболовецких компаний

19 Сентября 2017 года, 10:15

РОССИЯ/ 19 сентября/ БИ-ПОРТ – Forbes впервые составил рейтинг крупнейших российских рыболовецких компаний. В качестве главного критерия при составлении рейтинга использовал объем квот на вылов морских ресурсов, закрепленных за компаниями на 2017 год. Эти данные содержаться в приказах Росрыболовства и охватывают рыболовство в экономической зоне России и иностранных государств, а также конвенционных районах Мирового океана. При этом составители рейтинга отдельно отмечают, что не стоит соотносить объём квот с возможной выручкой, поскольку разная рыба стоит разных денег.

Большая часть, квот, которые были учтены в этом рейтинге, были распределены ещё в 2008 году. Поэтому рейтинг – своеобразный десятилетний итог в российской рыбной отрасли.

На первом месте ожидаемо оказался крупнейший рыбопромышленный холдинг России – Норебо. Его владелец Виталий Орлов проживает в Мурманске. На 2017 год холдинг распоряжается квотами объёмом в 437,8 тысяч тонн. В 2016 году выручка составила 756 млн долларов.

Вторая строчка рейтинга – за «Русской рыбопромышленной компанией», которая владеет 342 тысячами тонн квот, основная часть которых приходится на минтай. В 2016 году выручка компании составила 260 млн тонн.

На третье место Forbes определил компанию «Гидрострой». Объём квот, выделенных компании, составил в 2017 году 277,4 тысячи тонн, а выручка по итогам прошлого года составила 331 млн тонн.

Четвёртую и пятую строчки рейтинга занимают дальневосточные компании «Океанрыбфлот» (273,4 тысячи тонн) и «Находкинская база активного морского рыболовства» (181,3 тысячи тонн). На шестое место составители рейтинга поставили Группу «Фор», в которую входит пять компаний, в том числе и мурманская «Компания ЛКТ». На 2017 год группа суммарно имеет квот на 172,4 тысячи тонн, в 2016 году показала выручку в 176 млн долларов.

Седьмое и восьмое места достались опять же дальневосточным Преображенской базе тралового флота (150 тысяч тонн) и Росрыбфлоту (118,2 тысяч тонн). Девятая строчка осталась за Северо-Западным рыбопромышленным консорциумом (99 тысяч тонн), который имеет представительство в Мурманске.

Завершает рейтинг «Рыболовецкий колхоз им. В. И. Ленина», у которого на 2017 год имеется квот на 78,6 тысяч тонн, а выручка по итогам 2016 года составила 105 млн долларов.

В 2018 году заработают так называемые квоты под киль: 20% всех квот будет распределено среди рыбопромышленников, готовых инвестировать в обновление флота на российских мощностях.

Фото: norebo.ru