Суд обязал власти выделить североморской пенсионерке жильё

19 Сентября 2017 года, 10:50

СЕВЕРОМОРСК/ 19 сентября/ БИ-ПОРТ – Мурманский областной суд потребовал от правительства предоставить пенсионерке из Североморска благоустроенное жильё. Женщина почти 10 лет проживала в специализированном доме престарелых.

Учреждение социального обслуживания, в том числе оказывало услуги по предоставлению жилья. Обязательным условием заселения в дом престарелых было сдать личную квартиру в муниципальную собственность. В обмен граждане получали жилую площадь, а также уход квалифицированных специалистов. Граждане платили за жилое помещение и коммунальные услуги, пользовались мерами социальной поддержки и субсидиями по оплате жилья, как все льготники.

Однако с 2016 года учреждение было переведено в разряд стационара. Гражданам, которые оформили надлежащим образом своё пребывание в доме престарелых до 31 декабря 2015 года, были предоставлены льготные условия оплаты проживания в специальном доме, но не далее, чем до 31 декабря 2017 года. Потом находиться в учреждении можно было только на общих условиях, что было не по карману многим пенсионерам. В соответствии с законом, граждане, пожелавшие покинуть дом престарелых, могли получить обратно свою квартиру. Таким правом решила воспользоваться Любовь Дюба из Североморска. Но, как выяснилось, её квартира была передана в областную собственность, соответственно местные власти не могли выделить ей жилую площадь из муниципального фонда.

После череды отказов в судах первой инстанции, справедливость восторжествовала. Решением Мурманского областного суда правительство Мурманской области в течение трёх месяцев обязано обеспечить женщину благоустроенным жильём в Североморске площадью не менее 34 квадратных метров.